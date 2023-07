Carburanti, da inizio agosto obbligo per i benzinai di esporre il prezzo medio

(Teleborsa) - Come previsto dalentrato in vigore lo scorso 15 gennaio 2023,su base regionale pubblicato dal. I gestori avranno 30 giorni di tempo per adeguare la cartellonistica. In caso di violazione, sono previste multe da 500 fino a 6mila euro, con possibilità di chiusura dell'impianto da 7 a 90 giorni dopo la terza inottemperanza.Il decreto prevedeva, inoltre, unavolta a fornire in automatico i prezzi dei 3 impianti più convenienti nelle vicinanze. Per la realizzazione dell'app il decreto stanziava 500mila euro per il 2023 e 100mila euro per il 2024. Ma, ad oggi, dell'app non si è più avuta notizia.Intanto – secondo le elaborazioni di Quotidiano Energia –. Recependo i tagli decisi in questi giorni dagli operatori le medie nazionali dei prezzi praticati di benzina e diesel risultano infatti in lieve calo. Le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi anche ieri hanno intanto chiuso in salita. Ilè 1,863 euro/litro (1,865 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,858 e 1,879 euro/litro (no logo 1,850). Ilè 1,710 euro/litro (rispetto a 1,713), con le compagnie tra 1,701 e 1,724 euro/litro (no logo 1,698). Quanto al, per lail prezzo medio praticato è 1,999 euro/litro (2,001 la rilevazione precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,941 e 2,068 euro/litro (no logo 1,903). Laè 1,851 euro/litro (contro 1,853), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,789 e 1,919 euro/litro (no logo 1,752). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,715 e 0,739 euro/litro (no logo 0,694). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,417 e 1,485 (no logo 1,445).