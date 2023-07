(Teleborsa) - Tassi fermi in Cina: la Banca centrale ha lasciato invariato il tasso prime sui prestiti (LPR) a un anno al 3,55% e quello a cinque anni al 4,2%. Nel mese di giugno entrambi i tassi erano stati tagliati di 10 punti base.Si tratta di una decisione della People’s Bank of China ampiamente attesa dal consensus degli analisti.I tassi LPR sono i tassi a cui le banche hanno riferimento per determinare i tassi di interesse sui prestiti che erogano ai loro clienti.