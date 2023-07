Destination Italia cresce nel B2C: nei primi mesi +11%

Destination Italia,

(Teleborsa) -la maggiore TravelTech italiana, leader nel turismo Incoming esperienziale nel segmento Luxury, quotata su Euronext Growth Milan, rende noti i primi risultati relativi all’andamento nella prima parte del 2023 delle piattaforme online rivolte al consumer (mercato B2C) e acquisite in virtù della recente operazione di fusione per incorporazione di Portale Sardegna.Il volume transato delle prenotazioni turistiche del B2C alla data del 17 luglio 2023 si è attestato ad oltre 8,9 milioni di euro, segnando un incremento complessivo del mercato italiano e straniero pari ad un +11% rispetto allo stesso periodo del 2022.Con specifico riferimento alla provenienza delle prenotazioni turistiche afferenti alle piattaforme di vendita online del ramo B2C del Gruppo si registra il forte incremento della domanda proveniente dal mercato domestico (+14%), con una spiccata preferenza verso le destinazioni Sardegna (+8%) e Sicilia (+16%) e la - seppur lieve - battuta di arresto della domanda proveniente dal mercato straniero (Europa -18%).La crescita del mercato USA è pari ad un +20%. La flessione del mercato estero - spiega la società - è invece strettamente connessa alla scelta societaria operata nel 2022 di focalizzare lo sviluppo IT sulle piattaforme destinate al mercato Italia, rinviando al 2023 quello dedicato al miglioramento delle performance di usability e booking per le piattaforme a marchio Charming. Tali ultime azioni sono state avviate negli ultimi mesi ed essendo le stesse ancora attualmente in corso, esplicheranno i loro benefici nella rete, e dunque sul mercatoestero, a partire dall’anno 2024.: "Questi mesi primi mesi dell’anno ci hanno consegnato dei risultati di grande soddisfazione, in linea con le migliori aspettative e con l’andamento del mercato. La strategia del Gruppo di puntare sull’innovazione e su attività di digital marketing si sta rivelando vincente sia per anticipare le prenotazioni, sia per promuovere il percorso di promozione e destagionalizzazione del turismo che è fondamentale per un Paese come l’Italia".