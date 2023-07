DoValue corre in Borsa dopo aver annunciato uso AI nella gestione degli NPL

doValue

Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici

(Teleborsa) -, che archivia la sessione con unIl titolo si è messo in luce oggi in Borsa, dopo che la società ha annunciato il raggiungimento diin diversi progetti chiave sviluppati dal suoe l'avvio della prossima fase del programma doTransformation, che implicaDopo diversi test, doValue è pronta per introdurre modelli di previsione del rimborso dei crediti deteriorati (NPL) basati sull'intelligenza artificiale. Questi modelli (per NPL, UTP e REO) hanno lo scopo di rafforzare le capacità dei team di servicing e aumentare la recuperabilità del portafoglio. Ciò garantirà uncirca e unL'inizio di giornata è stato decisamente buono per il titolo, che ha segnato un primo prezzo a 4,175 Euro, attestandosi sopra i picchi del 19 luglio, per proseguire in ascesa nel corso della sessione.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice. Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,437. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,102. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,772.