Energy perfeziona acquisto di Cloud Computing

Energy

(Teleborsa) -, società attiva nell’offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha perfezionato l’acquisto d’azienda di Cloud Computing, società con sede a Trento attiva dal 2016 nello sviluppo di applicazioni software in ambito IoT.L’acquisizione - annunciata in data 28 giugno 2023 - è stata realizzata attraverso la neocostituita EnergyInCloud S.r.l., start-up innovativa di cui Energy detiene il 73% mentre il restante 27% è detenuto dai soci di Cloud Computing.Il Consiglio d’Amministrazione di EnergyInCloud è composto da tre membri, di cui due nominati su designazione di Energy e uno nominato su designazione di Cloud Computing.Grazie all’acquisizione - si legge in una nota - "EnergyInCloud diventerà una realtà tecnologica al servizio del business di Energy e diclienti terzi. EnergyInCloud sarà attiva nella fornitura di servizi avanzati per il controllo e la gestione da remoto di sistemi di produzione, stoccaggio e consumo di energia, attraverso tecnologie evolute nell’ambito ICT (Tecnologie della Comunicazione ed Informazione), IoT (Internet of Things), AI (Intelligenza Artificiale), Blockchain ed eventuali nuove tecnologie, e nella relativa assistenza tecnica".La gestione digitalizzata e le competenze specialistiche delle persone di Cloud Computing che si uniranno al gruppo "consentiranno ad Energy di rafforzare ulteriormente il know-how relativo al controllo da remoto dei sistemi di produzione, accumulo e consumo di energia, con l’obiettivo di presidiare in maniera integrata le fasi strategiche della catena del valore, anche in vista e in funzione dell’erogazione di servizi per le Comunità Energetiche e per i servizi alla Rete Elettrica (bilanciamento e dispacciamento)".