IBM, utile n nin crescita nel 2° trimestre: cloud compensa infrastrutture

IBM

(Teleborsa) -ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con undi dollari, in crescita del 13,7% rispetto ad un anno prima, mentre ildi dollari, inferiore alle aspettative degli analisti.Ilha evidenziato un utile netto superiore a 2,5 miliardi di dollari, in crescita del 19% rispetto all’anno precedente, mentre i ricavi sono sostanzialmente stabili a 29,73 miliardi. Più in dettaglio, il segmento software ha mostrato un fatturato di 6,6 miliardi di dollari (+7,2%) ed i servizi di consulenza di 5 miliardi di dollari (+4,3%), mentre ha fatto male il segmento infrastrutture con un fatturato di 3,6 miliardi (-14,6%).Una performance - ha spiegato il Ceo Arvind Krishna - generata dallaartificiale."Rimaniamo fiduciosi nelle nostre aspettative di crescita del fatturato e del free cash flow per l’intero anno", ha affermato il numero uno del gruppo.