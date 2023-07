Inflazione, Intesa Sanpaolo: "Confermato rallentamento: poco al di sotto del 4% a fine 2023"

(Teleborsa) - "Dalla seconda metà del 2021, i profitti sono cresciuti rapidamente in tutti i settori, in particolare nei servizi ad alta intensità di contatti e nell'energia. Al momento, l’aumento dei profitti unitari spiega ancora gran parte della crescita del deflatore del PIL, ma le retribuzioni sono in fase di recupero. L'indebolimento della domanda e la ripresa dei salari dovrebbero favorire un rallentamento della crescita dei profitti unitari nei prossimi trimestri, in particolare nel settore manifatturiero. L'incertezza è più elevata nel settore dei servizi, più esposti all'aumento del costo del lavoro ma anche all'evoluzione futura della domanda, che per ora resta robusta". È quanto rilevano gli economisti dellanelGli economisti di Intesa Sanpaolo stimano l'effetto di questi fattori utilizzando più modelli di regressione. I risultati suggeriscono che ladovrebbe raffreddarsi abbastanza rapidamente nel corso dell’anno, poiché il raffreddamento della domanda renderà più difficile per le imprese mantenere prezzi elevati, mentre la forte crescita dei salari inciderà sui margini unitari.Lodipenderà quindi dall'evolversi di due forze che agiranno in senso opposto: da un lato, una crescita salariale più sostenuta potrebbe mantenere l'inflazione su livelli elevati più a lungo; dall'altro, la prospettiva di margini più contenuti, soprattutto sul mercato dei beni, agirà in senso disinflazionistico. Nel complesso, confermiamo il nostro scenario centrale, che vede unsono verso l'alto, e concentrati sulSe le imprese dovessero decidere di trasferire i maggiori costi dovuti agli aumenti salariali sui consumatori, il rischio di una spirale profitti-salari-prezzi si farebbe più concreto, ma allo stesso tempo – rilevano gli economisti – concentrato nei servizi.