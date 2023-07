Intesa, Morale: "Rafforziamo impegno su cultura con iniziative per Bergamo Brescia 2023"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Nell’ambito del sostegno di, a dicembre presenteremo- oltre cento opere anche dall’estero - dedicata al pittore bergamasco, celebre per i suoi ritratti, che visse e operò nelle due città".Lo ha anticipato, Vice Direttore Gallerie d'Italia - Milano, intervenuto alla conferenza stampa sui primi sei mesi di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023."Fino al 26 ottobre - ha aggiunto - continuache affianca due opere solo apparentemente distanti in un allestimento di forte impatto scenografico"."La presenza attiva di Intesa Sanpaolo in queste iniziative conferma la sua attenzione alla cultura in tutte le sue espressioni più pregevoli", ha concluso.