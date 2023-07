Mercati del Vecchio Continente chiudono positivi assieme a Milano

S&P-500

(Teleborsa) -, che beneficiano delle maggiori probabilità di una pausa nei rialzi dei tassi della BCE e del venir meno dei timori di recessione dell'economia di Eurolandia. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l', che sconta le trimestrali deludenti di big comeLieve calo dell', che scende a quota 1,113. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,11%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +164 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,10%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,59%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,76%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,79%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,36%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,28%, portandosi a 30.830 punti.Leggermente negativo il(-0,49%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-0,75%).di Piazza Affari,avanza del 2,67%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,20%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,04%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,41%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,73%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,49%.Tentenna, che cede l'1,04%.Tra i(+4,76%),(+3,46%),(+3,13%) e(+2,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,45%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,40%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,23%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,03%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Bilancia commerciale (atteso -46,7 Mld ¥; preced. -1.381,9 Mld ¥)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 0%; preced. 1%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,4%; preced. -1,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 242K unità; preced. 237K unità)14:30: PhillyFed (atteso -10 punti; preced. -13,7 punti).