Netflix fa il pieno di nuovi abbonati, ma il fatturato delude

Netflix

(Teleborsa) - Il colosso dello streamingha chiuso il secondo trimestre con un aumento deldi circa il 3% a quota 8,2 miliardi di dollari tuttavia inferiore agli 8,3 miliardi previsti dagli analisti.Cresce anche il numero deglicon un incremento del 6% a 5,9 milioni, decisamente al di sopra delle previsioni del mercato.L'è in aumento di oltre il 6% a 1,5 miliardi di dollari. L’utile per azione si è attestato a 3,29 dollari per azione, contro i 2,86 dollari stimati dal consensus,Nonostante i risultati, i titoli Netflix calano a Wall Street nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere l'8%, scontando i numeri deludenti del fatturato.