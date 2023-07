Piquadro, ok assemblea a bilancio e dividendo

Piquadro

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato il Bilancio dell’esercizio al 31 marzo 2023 e la distribuzione agli Azionisti di undi Euro 0,104115 Euro, per un ammontare complessivo di Euro 5 milioni circa tenuto conto del numero di azioni ordinarie Piquadro in circolazione pari a 48.023.522, e delle n. 1.976.478 azioni proprie pari al 3,9530% del capitale sociale della stessa detenute da Piquadro alla data odierna.Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 2 agosto 2023 (record date il giorno 1° agosto 2023 mediante stacco della cedola n. 14 in data 31 luglio 2023).