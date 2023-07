Rapporto Bei sugli investimenti: al Mef dialogo con istituzioni e imprese

(Teleborsa) - Imprenditori, banchieri, economisti e partner del settore pubblico e privato hanno partecipato all'evento organizzato dalla(BEI) presso il(MEF) a Roma nel corso del quale sono stati approfonditi i risultati delcon focus sugli. Durante l’evento, aperto dal Ministro Giancarlo Giorgetti e dalla Vicepresidente BEI, sono intervenuti anche il Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il Capo Economista di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), il Direttore del Centro Studi di Confindustria, il Vicedirettore Generale di ABI, il Capo Economista di SACEed il Vice-Capo Dipartimento di Economia e Statistica di Banca d’ItaliaI relatori hanno delineato leper sostenere le aziende in un contesto economico difficile e incerto, tenendo conto della guerra in Ucraina, dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi. Il Direttore Generale del Tesoro Riccardo Barbieri Hermitte ha concluso la conferenza sottolineando il ruolo centrale del sostegno agli investimenti per una crescita stabile e duratura. La BEI, da molti decenni, affianca l’Italia finanziando il settore pubblico e privato, l’innovazione, le infrastrutture, le PMI e le transizioni verde e digitale.Il contesto si è reso più complicato anche dalla risalita dei. Se da un lato l’indagine della BEI mostra che le condizioni di accesso al credito delle imprese italiane sia migliorato e non ci siano evidenze di divergenza (anche in termini di costo) rispetto agli altri paesi europei, dall’altro è inevitabile che l’incremento nei costi di finanziamento si faccia sentire. In aggiunta, si nota come le barriere agli investimenti siano per le imprese italiane spesso piu’ alte che per quelle europee. L’altro elemento di complessità riguarda gli, che sappiamo hanno un effetto catalizzatore su quelli privati, particolarmente quando la congiuntura è in rallentamento. Negli ultimi due anni c’è stata una accelerazione degli investimenti pubblici e questa spinta dovrebbe continuare attraverso le risorse delIl 55% delle, anche grazie agli aiuti ricevuti dal Governo e dall’Unione europea, ha adottato misure in risposta alla pandemia. Il dato non si discosta da quello rilevato dall’indagine BEI del 2021, ma si colloca comunque al di sotto dell'attuale media dell'UE (63%). Nonostante gli sforzi intrapresi dalle imprese, solo il 41% di esse hanno investito in digitalizzazione, contro il 53% di media nell’UE.Nel complesso il 68% delle imprese italiane utilizza almeno una; il dato è in linea con la media dell'UE, ma la percentuale dell'Unione è superiore a quella italiana se si guarda alle realtà imprenditoriali che hanno adottato più di una tecnologia. Tuttavia, i ripetuti shock economici non hanno fermato l'delle imprese italiane. Analogamente a quanto registrato dall’indagine dell’anno precedente, quasi metà delle imprese italiane (47%) hanno perseguito lo sviluppo o l’introduzione di nuovi prodotti, processi o servizi, superando in questo senso anche la media dell'UE del 34%.Focalizzando l’attenzione sugli investimenti per la, l’indagine mostra come le percentuali di imprese italiane che ha realizzato investimenti per contrastare i cambiamenti climatici (36%) o che pianifica di effettuarne (39%) sono più basse di quelle delle imprese europee (rispettivamente 53% e 51%). La quota delle imprese che considera l’introduzione dipiù stringenti come un’opportunità è cresciuta rispetto all’indagine del 2021 (dal 24.7% al 28.4% allineandosi alla media nell’EU), particolarmente tra le grandi imprese (37.5%), suggerendo come la propensione a cogliere i vantaggi della transizione climatica possa rapidamente aumentare., Ministro dell’economia e delle finanze, ha dichiarato: “I risultati del Rapporto confermano l’importanza del ruolo svolto da BEI nel sostenere le politiche di sviluppo e coesione in Italia. Un gioco di squadra tra pubblico e privato che deve essere valorizzato per superare i vincoli burocratici, dare continuità agli investimenti e affrontare le sfide complesse che abbiamo di fronte”., Vicepresidente BEI, ha sottolineato che: “La ripresa degli investimenti post-pandemia in Italia è stata robusta ma il gap strutturale da colmare rimane ancora ampio. Il dinamismo delle imprese deve essere accompagnato da riforme e iniziative volte a promuovere l’innovazione e la produttività. Il pieno utilizzo delle risorse del PNRR e dei fondi strutturali rappresenta un volano di crescita fondamentale per l’economia italiana. Il Gruppo BEI continuerà a sostenere la ripresa degli investimenti e promuovere la mobilitazione di capitali privati.”