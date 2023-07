Riforma della giustizia, ddl Nordio presentato il Senato

(Teleborsa) - Ilè stato trasmesso in Senato. La notizia, confermata da fonti governative nelle serata di ieri, segue l'autorizzazione del, alla presentazione alle Camere del ddl di riforma della giustizia del Guardasigilli Carlo Nordio. Un via libera, quello del Quirinale, arrivato ieri in seguito alche ha visto al centro proprio i temi della giustizia alla luce dello scontro tra Palazzo Chigi e le toghe dell'Anm mentre ancora sono sul tavolo i casi Delmastro, Santanchè e La Russa junior. E dopo cheaveva paventato un intervento sul concorso esterno in associazione mafiosa.ieri ha definito una "opinione" quella di Nordio e ha ribadito cheMeloni ha voluto anzi aggiungere che sulla lotta alla criminalità "non c'è stato alcun allentamento", che il suo esecutivo ha messo "in sicurezza il carcere ostativo", che la strage di via d'Amelio è una "ferita aperta" e che "le polemiche inventate" fanno bene "solo a quelli che stiamo combattendo". Il percorso della riforma in Parlamento si annuncia in salita, con le opposizioni già sul piede di guerra su una materia altamente divisiva.Tra leproposta dal ministro Nordio e approvata dal Consiglio dei ministri il 15 giugno scorso, ci sono l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, modifiche al reato di traffico di influenze illecite, la stretta sulla pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, la nuova disciplina dei casi di appello del pubblico ministero.