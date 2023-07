Tesla cresce nel trimestre a dispetto del taglio ai prezzi

Tesla

(Teleborsa) - Il taglio ai prezzi deciso da Elon Musk non penalizza i conti diche chiude il secondo trimestre con un utile in aumento del 20% a 2,7 miliardi di dollari. Bene anche i ricavi in crescita del 47% a 24,97 miliardi di dollari seppur leggermente inferiore alle aspettative degli analisti."Siamo concentrati nella riduzione dei costi, nello sviluppo di nuovi prodotti che favoriranno la futura crescita e nel generare free cash flow. Le sfide legate a questo periodo incerto non sono finite, ma riteniamo di avere gli ingredienti giusti per il successo di lungo termine", afferma Tesla nella nota dei conti.Il CEO del colosso delle auto elettriche, Musk, nella conference call seguita alla diffusione dei conti, ha detto affermato di prevedere un lieve rallentamento della produzione nel terzo trimestre, a causa dell’interruzione di diverse attività durante l’estate.