Wall Street positiva alle prese con le trimestrali

ON Semiconductor

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata al rialzo, sostenuta dall'ottimismo per la stagione delle trimestrali e dalla convinzione che l'economia USA, pur in difficoltà, non affronterà una vera e propria recessione.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,31%, consolidando la serie di otto rialzi consecutivi, avviata il 10 di questo mese; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,24%, portandosi a 4.566 punti. Sulla parità il(-0,09%); leggermente positivo l'(+0,23%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,02%),(+0,93%) e(+0,52%). Il settore, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+5,27%),(+3,00%),(+2,32%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,39%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,23%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+4,07%),(+4,02%),(+3,78%) e(+3,05%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,45%.Crolla, con una flessione del 5,00%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,12%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,79%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 242K unità; preced. 237K unità)14:30: PhillyFed (atteso -10,4 punti; preced. -13,7 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 0,2%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,21 Mln unità; preced. 4,3 Mln unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,6%; preced. -0,7%)15:45: PMI manifatturiero (preced. 46,3 punti)15:45: PMI servizi (preced. 54,4 punti).