American Express, utili in aumento ma sotto attese. Titolo scivola

(Teleborsa) - Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,94%.A pesare sulle azioni contribuiscono i conti del secondo trimestre che si è chiuso con undi 2,17 miliardi di dollari, pari a 2,89 dollari per azione rispetto agli 1,96 miliardi, (2,57 dollari per azione), registrati lo stesso periodo dell’anno scorso. Tuttavia, le previsioni del mercato erano di 2,81 dollari per azione.hanno segnato un incremento del 12% raggiungendo i 15,05 miliardi di dollari, ma inferiori ai 15,41 miliardi del consensus.Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 171,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 166,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 177,6.