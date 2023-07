BEI, finanziamento di 50 milioni di euro a Como Acqua per migliorare servizio idrico

(Teleborsa) - Aumentare l'efficienza, la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza del servizio idrico e delle acque reflue nella Provincia di Como. Questi gli obiettivi principali delazienda pubblica che fornisce il servizio idrico integrato a circa 500.000 persone. Nel dettaglio, ilprevede una serie di interventi distribuiti nei 147 comuni dell'area di servizio di Como Acqua volti ad ammodernare le infrastrutture idriche e delle acque reflue e ad aumentare l'efficienza operativa, contribuendo a ridurre le perdite d'acqua e migliorare l'efficienza energetica. Inoltre, sono previsti interventi per la riabilitazione, ampliamento e ottimizzazione degli impianti di trattamento delle acque, delle reti idriche e delle linee fognarie, nonché degli impianti di trattamento delle acque reflue e dell'infrastruttura digitale, compreso il sistema di telemetria integrato.Il finanziamento concesso dalla banca del clima dell'Unione Europea mira anche ad aumentare la resilienza del servizio idrico contro futuri, come la siccità, attraverso investimenti nell'efficienza della rete, l'interconnessione dei sistemi idrici e la gestione delle risorse idriche."Questo finanziamento rappresenta un importante passo avanti per migliorare la qualità e la sostenibilità del servizio idrico in Lombardia – ha dichiarato–. Grazie al sostegno della banca del clima dell'Unione europea, Como Acqua S.r.l. potrà portare avanti con successo il suo piano di investimenti, garantendo un servizio idrico integrato affidabile, efficiente e resiliente nella Provincia di Como"."Il sostegno da parte di BEI è una conferma concreta del livello di crescita della società, se si considera la tipologia dei soggetti ai quali è dato accesso a questo tipo di rapporto sul fronte bancario – commenta–. Rivolgo un sincero ringraziamento a tutti i soci, perché solo la condivisione di intenti e prospettive permette passi significativi. Inoltre, la mia gratitudine va estesa a tutti coloro che quotidianamente lavorano con impegno e responsabilità affinché Como Acqua sia sempre più performante nella sua fondamentale missione di tutela del diritto all’accesso all’acqua potabile".La, in quanto banca del clima dell'Unione Europea, è uno dei maggiori finanziatori del settore idrico a livello mondiale, condal 1958 ad oggi. Fra il 2016 e il 2022,Durante questo arco temporale, la BEI ha finanziato 40 operazioni per un totale di 2,9 miliardi di euro nel Paese, contribuendo ad attivare investimenti per circa 8,9 miliardi