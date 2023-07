Buzzi corre con promozione JP Morgan a "Neutral"

Buzzi Unicem

società attiva nel settore del cemento

FTSE Italia All-Share

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Ottima giornata per, che evidenzia una variazione positiva del 2,69%, attestandosi ai massimi da ottobre 2007, dopo un upgrade di JP Morgan. La banca d'affari statunitense ha migliorato il giudizio sul titolo della cementeria italiana a "Neutral" da "Underweight" ed alzato il prezzo obiettivo a 23 euro da 21 precedente.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,82 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 23,98. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,66.