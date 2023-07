Caro vita, il governo punta sul paniere a prezzi calmierati

(Teleborsa) - Il ministero delle Imprese e del made in Italy,, sta lavorando su uncon i beni a più largo consumo come pasta, riso, latte, uova, olio. La misura dovrebbe arrivare insieme a un intervento contro le pratiche distorsive del mercato delle. "Il mio impegno in questi giorni è fronteggiare l’, che si sta riducendo, ma deve accelerare la discesa, per non diventare strutturale", ha spiegato il ministro Adolfo Urso prima di una serie di incontri in cui ha incontrato le aziende della filiera della pasta, la grande distribuzione e le realtà dei prodotti dell’infanzia."È iniziato un confronto che dovrebbe portarci a un’intesa con la, ma dobbiamo coinvolgere anche il", ha dichiarato Urso il ministro al termine degli incontri. "Penso che nella prossima settimana - ha aggiunto - entreremo nel vivo di questo confronto per raggiungere formalmente un’che possa consentire ai cittadini di percepire una significativa riduzione dei prezzi dei beni a maggior consumo". "Abbiamo fatto una proposta che riguarda unche possa consentirci di fare delle campagne con un paniere con una serie di", ha spiegato Urso aggiungendo che "questo si aggiunge all’iniziativa della social card per le famiglie più bisognose".Con un’inflazione di giugno scesa al 6,4% , i prezzi del cosiddetto “” (l’insieme di beni che comprende gli alimentari e i prodotti per la cura della casa e della persona) hanno fatto registrare una frenata della crescita tendenziale (+10,5%). Nonostante i valori delsiano leggermente rallentati continuano a mostrare un andamento particolarmente “caldo”. Nel complesso, a livello tendenziale le quotazioni deisono scese dal +11,4% di maggio al +10,7%, essenzialmente per effetto del rallentamento dei prezzi dei(da +13,2% a +11,5%), solo in parte compensata dall’accelerazione dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +8,8% a +9,4%).La prossima settimana potrebbe entrare nel vivo il confronto per arrivare a un’intesa con la grande distribuzione su un paniere di prodotti che possa consentire ai cittadini di percepire una “significativa” riduzione dei prezzi, nell’auspicio del ministro. Il progetto suidovrebbe coinvolgere anche i produttori. Inoltre vi potrebbero aderire anche altri. Perl'iniziativa è un "importante successo", ricordando come gli alimentari nell’ultimo anno hanno subito rincari per 846 euro di maggiore spesa a famiglia. Sospende il giudizio invece l’che vede possibili rischi, come per esempio che il prezzo di alcuni prodotti venga congelato in un momento in cui invece dovrebbero iniziare a scendere.