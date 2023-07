Fondazioni, Acri: crescono le erogazioni, nel 2022 finanziate più di 21mila iniziative

(Teleborsa) - Ildelle 86ha raggiunto nel 2022 i(+0,8%), con proventi finanziari pari a 424,9 milioni di euro (-37,8%). In calo la redditività lorda del patrimonio al 3,5% (era il 5,7% nel 2021) e mentre l'avanzo di esercizio scende al 906,6 milioni di euro (-46,4%). Sono alcuni dei dati contenuti nelapprovato dalche contiene i dati aggregati dai bilanci 2022 delle Fondazioni di origine bancaria. In crescita l'(+5,3%). Le erogazioni destinate al welfare risultano pari a 332,3 milioni di euro, il 34% del totale."A fronte di un andamento decisamente negativo dei mercati finanziari, determinato da uno scenario di policrisi, caratterizzato da pandemia, guerra, crisi energetica e inflazione - ha dichiarato, presidente di Acri -, le Fondazioni di origine bancaria sono riuscite a mantenere inalterato il flusso delle loro erogazioni sui territori (registrando, anzi un leggero incremento). Questo si deve alla modalità operativa ormai diffusa tra gli enti di prevedere la dimensione dell’attività istituzionale dell’anno sulla base dei rendimenti dei dodici mesi precedenti"."Questo– prosegue Profumo –, coniugato con i cospicui fondi di stabilizzazione e con l’accantonamento derivato dalla riduzione dell’imponibile sui dividendi, permette di garantire un supporto finanziario costante alle tante progettualità socio-culturali attive sui territori. La strategia delle Fondazioni si basa su un costantecon i, al quale fa seguito l’individuazione delle misure più efficaci per accompagnarenell’elaborare e implementare risposte tempestive e strategie di lungo periodo per rispondere ai bisogni delle comunità. L’obiettivo, infatti, è promuovere un progressivodei territori, alimentato con una variegata fornitura di risorse economiche e competenze progettuali".L’attività erogativa nel 2022 è stata pari a 962,2 milioni di euro, in aumento del 5,3% rispetto all’anno precedente. Il numero dellenel 2022 è stato(18.861 interventi nel 2021), con un importo medio di 45.171 euro (48.459 euro nel 2021). In linea con gli esercizi precedenti, le erogazioni annuali risultano nettamente prevalenti (90,2%) rispetto a quelle pluriennali (9,8%).Quanto all’, in linea con il quadro rilevato nel 2021, le erogazioni annuali di importo superiore a 500mila euro si confermano al primo posto, con il 43,1% del totale, quelle tra 100 e 500mila sono il 26,1%, quelle tra 5 e 100mila sono il 29,8%, quelle fino a 5mila euro costituiscono appena l’1% del totale erogato. Quest’ultimo dato, per quanto marginale, evidenzia l’attenzione delle Fondazioni anche alle piccole iniziative del Terzo settore, che sono comunque in grado di concorrere in modo non trascurabile all’animazione e al benessere delle comunità di riferimento.Quanto alledei contributi: l’81,3% delle risorse erogate sono destinate a soggetti privati senza scopo di lucro, il 18,7% vanno a soggetti pubblici.Per quanto riguarda ladelle erogazioni per settore di intervento, nel 2022 si confermano i sette settori da sempre prioritari. Esaminando più dettagliatamente gli importi deliberati in ciascun settore,assorbe la quota più alta delle risorse, 246,9 milioni di euro (il 25,7% delle erogazioni totali). Seguono:, a cui sono stati destinati 135,3 milioni di euro (14,1% del totale);con un importo di 123,4 milioni di euro (12,8%);a cui vanno 106 milioni (11%);con 92,7 milioni di euro (9,6%);con 75,2 milioni di euro (7,8%);con 37,2 milioni di euro (il 3,9% del totale). I restanti settori, che insieme rappresentano il 4,7% sul totale degli importi erogati, ricevono complessivamente 45,6 milioni di euro.Merita una riflessione differenziata il Fondo per il, che pesa l’8,8% sul totale delle erogazioni, ma non viene considerato nella precedente graduatoria perché linea di intervento “intersettoriale”, che incide su diversi settori. Al 2022, dopo sette anni di attività, il Fondo, tramite l’impresa sociale Con i Bambini, soggetto attuatore individuato da Acri e partecipato al 100% da Fondazione Con il Sud, assegnando contributi per circa 387 milioni di euro, ha sostenuto 616 iniziative, coinvolgendo oltre 8.7000 tra organizzazioni pubbliche e private, raggiungendo più di 500.000 minori svantaggiati in tutto il Paese.