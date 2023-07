Future USA anticipano partenza positiva Wall Street

(Teleborsa) - Si muovono in cauto rialzo i future sugli indici statunitensi, lasciando presagire un avvio di seduta positivo per la borsa di Wall Street, tra circa mezz'ora, all'indomani di una sessione contrastata a New YorkGli investitori sono concentrati sulle trimestrali americane e sulle riunioni di politica monetaria di Federal Reserve, Banca centrale europea e Banca del Giappone, in calendario per la prossima settimana. Sempre sul fronte della politica monetaria, oggi la Banca centrale russa ha alzato il tasso d'interesse di 100 punti base, portandolo all'8,5% annuo.Nel frattempo, il contratto sul Dow30 sale dello 0,29%, mentre quello sullo S&P500 avanza dello 0,48% ed il derivato sul Nasdaq 100 guadagna lo 0,71%.