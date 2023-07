Sebino Holding, pubblicato documento OPA

(Teleborsa) -comunica di aver pubblicato in data odierna ilpromossa su massime, società quotata su Euronext Growth Milan.L'offerta roguarda massimeoltre a massimeche dovessero rivenire dall’eventuale esercizio deiIl Documento di Offerta è stato depositato presso Consob ed è stato messo a disposizione del pubblico. Il periodo di adesione all’Offerta,concordato con Consob,, estremi inclusi (salvo proroghe), con data di pagamento il giorno 8 settembre 2023.Alla Data di Pagamento l’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta un, interamente versato in denaro per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.