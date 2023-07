Tinexta finalizza acquisto del 65% di Ascertia Limited

Tinexta

(Teleborsa) -, società leader nei servizi Digital Trust, Cyber Security e Business Innovation, quotata al segmento Euronext Star Milan, ha perfezionato. Il corrispettivo pari aè statocorrisposto da InfoCert per cassa.Ascertia Limited è un player di riferimento nel mercato del Digital Trust con sede a Londra e società negli Emirati Arabi Uniti e in Pakistan.Con questa operaizone si rafforza la presenza internazionale del Gruppo Tinexta che raggiunge nuovi mercati grazie al network di clienti e partner internazionali di Ascertia, mentre si integrano nuove competenze tecnologiche, in particolare in ambito PKI (Public Key Infrastructure) e firma elettronica, che completano le soluzioni di Digital Trust offerte da InfoCert.