Tokyo in frazionale ribasso

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -che scontano le incertezze evidenziate ieri da Wall Street, sopratrtutto ilPrevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un calo dello 0,58%, mentre tiene l'indice Topix (-0,02%), dove la tecnologia ha un minor peso. Sui livelli della vigilia(+0,18%).Sostanzialmente invariate le borse cinesi, conferma sui livelli precedenti, mentrefa segnare un +0,07%. Peggio fa Taiwan (-0,78%), dopo i conti deludenti di Taiwan Semiconductor (TSMC).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, procede sopra la parità(+0,36%), assieme a(+0,18%) e(+0,48%), mentre sono in rosso(-0,30%) e(-0,09%).In ribasso(-1,16%); sulla stessa linea, in lieve ribasso(-0,20%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,18%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,06%.Il rendimento dell'è pari 0,48%, mentre il rendimento delscambia 2,65%.