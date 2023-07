Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 35.268 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.542 punti. Pressoché invariato il(-0,06%); come pure, sui livelli della vigilia l'(+0,07%).Gli investitori restano concentrati sulle trimestrali americane e sulle riunioni di politica monetaria di Federal Reserve, Banca centrale europea e Banca del Giappone, in calendario per la prossima settimana.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,72%),(+1,00%) e(+0,51%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,80%.Tra i(+1,92%),(+1,78%),(+1,41%) e(+1,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,46%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,31%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,59%.Tra i(+3,37%),(+2,83%),(+2,79%) e(+2,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -11,65%.In perdita, che scende del 4,05%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,45%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,43%.