Altea Green Power, interesse da numerosi investitori per pipeline di BESS

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha comunicato che si è conclusa "con grande successo" la, che Altea Green Power ha promosso sulla piattaforma LevelTen lo scorso giugno (marketplace che riunisce oltre 800 sviluppatori e proprietari di progetti di energia rinnovabile).I "" che hanno aderito sono perlopiù fondi di investimento o società industriali attive a livello mondiale, si legge in una nota. Inoltre, due manifestazioni di interesse sono pervenute attraverso il broker Green Deal Flow, già propiziatore del contratto stipulato con Aér Soleir nel 2022.La seconda fase dell'operazione è ora al via:(non binding offer), propedeutiche allo sviluppo della fase commerciale finale. La società ritiene che entro l'ultimo trimestre del 2023 saranno ultimate tutte le fasi del progetto."Il riscontro positivo e le numerose manifestazioni di interesse ottenute confermano la validità dell'accordo che abbiamo scelto di siglare con LevelTen, un accordo che ci consente di incrementare le nostre opportunità di business aderendo ad un modello ancora poco diffuso in Italia, ma ampiamente adottato all'estero - ha commentato l'A- Attendiamo con entusiasmo le evoluzioni future e i relativi stati di avanzamento dell'operazione".