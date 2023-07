Azimut, cyberattacco con richiesta di riscatto. Nessun pagamento

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha rilevato un, perpetrato da ignoti e non dovuto ad un malfunzionamento dei sistemi stessi o ad un errore umano. A seguito di tale attacco informatico, il gruppo ha ricevuto una, "alla qualeseguito ritenendola delittuosa e, in ogni caso, totalmente contraria ai principi e valori fondanti", si legge in una nota.Il gruppo Azimut ha quindi immediatamente provveduto adcompetenti e ha avviato unache ha consentito di limitare con successo le conseguenze di tale azione criminale. Inoltre, ha provveduto, con il supporto di esperti in materia legale e di sicurezza informatica, allo svolgimento di una analisi approfondita volta a meglio comprendere la natura dell’attacco, l'estensione e le conseguenze dello stesso."Precisiamo che l'attacco informaticoche possano consentire l'accesso alla posizione personale deio l'effettuazione di operazioni non autorizzate, né ha in alcun modo compromesso e/o limitato la continuità operativa", viene evidenziato.