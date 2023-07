BCE avvia consultazione su aggregazione e reportistica dei dati di rischio

(Teleborsa) - La(BCE) ha lanciato unasulla sua Guida per un'efficace aggregazione e reportistica dei(risk data aggregation and risk reporting –).La Guida delinea i prerequisiti per aiutare le banche a rafforzare le loro capabilities, basandosi sulle buone pratiche osservate nel settore. Inoltre, intende, tenendo conto dei principi del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Integra e non sostituisce gli orientamenti già forniti dal 2016 nelle comunicazioni pubbliche e nelle attività di vigilanza specifiche.La Guida "fa parte di una strategia più ampia intesa a garantire che le banche vigilate realizzino in definitivaindividuate nell'aggregazione dei dati di rischio", si legge in una nota della Vigilanza BCE.Nella Guida sono state individuate: la responsabilità dell'organo di gestione di una banca; l'ambito di applicazione del quadro di governance dei dati; ruoli e responsabilità chiave per la governance dei dati; l'implementazione di un'architettura dati integrata a livello di gruppo; l'efficacia dei controlli sulla qualità dei dati; la tempestività della segnalazione interna dei rischi; e programmi di attuazione."L'efficace gestione e aggregazione dei dati relativi al rischio èdel rischio da parte delle banche - viene sottolineato - Ciò vale per i dati utilizzati per guidare e gestire le banche, sia dal punto di vista strategico che operativo, nonché per i dati utilizzati per la gestione del rischio e le segnalazioni finanziarie e di vigilanza.