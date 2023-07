Borse caute nella settimana dei tassi. Madrid scivola post elezioni

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee, con gli investitori concentrati sulle riunioni di politica monetaria di Federal Reserve, Banca centrale europea e Banca del Giappone, in calendario questa prossima settimana.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,52%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,02%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,02%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,24%. Scivola ka piazza di Madrid all' indomani del voto che non ha portato a una maggioranza certa di governo. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 28.853 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.867 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo(+2,08%),(+1,82%),(+1,46%) e(+1,28%).di Milano,(+2,95%),(+2,90%),(+1,86%) e(+1,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,19%.scende dell'1,75%.Calo deciso per, che segna un -1,55%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,12%.