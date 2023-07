Borse prudenti. Attesa per banche centrali e trimestrali

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Pirelli

Stellantis

Hera

Interpump

Moncler

Recordati

Amplifon

Cembre

IREN

Carel Industries

MFE A

Wiit

GVS

Eurogroup Laminations

Cementir

(Teleborsa) -, dopo i dati negativi sull'attività economica dell'Eurozona (PMI manifatturiero sceso ai minimi da 38 mesi) che lasciano sperare sulla fine del ciclo rialzista della BCE dopo il nuovo ritocco al'insù già scontato in settimana. Gli investitori restano concentrati sulle riunioni di politica monetaria anche di Federal Reserve e Banca del Giappone, in calendario questa settimana.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,36%. Lieve aumento dell', che sale a 1.966,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,34%), raggiunge 77,33 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,00%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,02%, poco mosso, che mostra un -0,14%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,44%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 28.826 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 30.835 punti. Scivola la piazza di Madrid all' indomani del voto che non ha portato a una maggioranza certa di governodi Milano, troviamo(+2,64%),(+1,49%) quest'ultima dopo l'accordo annunciato con Samsung per una nuova gigafactory in USA.(+1,38%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,00%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,58%.Tra i(+4,52%),(+3,60%),(+3,33%) e(+3,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,13%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,83%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,44%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%.