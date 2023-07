Crisi bancarie, soddisfazione ABI per chiarimenti dalla commissaria UE McGuinness

(Teleborsa) - Il Presidente dell’ABIi e il Direttore GeneraleSabatini hanno espresso soddisfazione per alcuni chiarimenti di, Commissaria europea ai Servizi finanziari, stabilità finanziaria e Unione dei mercati dei capitali, espressi in una lettera a loro indirizzata in risposta ad una lettera dell’ABI in cui erano state espresse preoccupazioni e proposte in relazione alle indicazioni della Commissione Europea sulla Gestione di eventualiIl Presidente Patuelli e il DG Sabatini hanno apprezzato in particolare per quanto scrive la Commissaria McGuinness in relazione alladella Commissione che “non presenta la risoluzione come la procedura principale per la gestione di situazioni di crisi” e sul ruolo degli interventi “preventivi” per “prevenire il deterioramento di una crisi bancaria, che per questo possono essere meno onerosi rispetto allee di, quando l’intervento è tempestivo e interviene prima che le perdite giungano a un punto critico”.Inoltre, è positivo, hanno sottolineato Patuelli e Sabatini che “la Commissione Europea intende chiarire quali siano leche disciplinano i calcoli delper garantire condizioni di parità a livello UE nell’utilizzo dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi”.