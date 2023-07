Cy4Gate, Intermonte taglia target price e conferma Buy

Intermonte

Cy4Gate

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 14,20 euro ) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, confermando laa "". Gli analisti hanno lasciato invariate le stime delle entrate, ma hanno ridotto le stime di EBITDA Adjusted ed EPS di circa il 5% e il 10%, rispettivamente, per il periodo FY23-25 per tenere conto di un leggero aumento di OpEx e oneri finanziari.Gli analisti ritengono che il gruppo sia ben posizionato per sfruttare le opportunità di crescita e beneficiare dell'integrazione sinergica delle società acquisite. Isono: l'impegno del management con una solida esperienza in campo militare e informatico; l'enorme opportunità nel business della sicurezza informatica guidata da tendenze strutturali e progetti relativi a PNRR; le solide basi su cui espandere ulteriormente la presenza internazionale, anche attraverso operazioni di M&A; la buona visibilità garantita dall'acquisizione ordini., secondo Intermonte, riguardano: potenziali restrizioni normative che interessano il mercato italiano delle intercettazioni legali; possibili difficoltà nell'attrarre e trattenere personale qualificato; concentrazione della base clienti, con i primi 10 clienti che rappresentano il 55% del fatturato totale.