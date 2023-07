Emergenza caldo, Cgil in pressing: "Estendere subito la Cig"

(Teleborsa) - La soluzione studiata con il Ministro Calderone per affrontareva applicata in fretta. Lo ribadisce il, sollecitando una- Cassa integrazione ordinaria nei casi in cui le temperature superano un dato livello."Noi stiamo dicendo una cosa molto precisa: bisogna fare unper dare la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in tutti i settori, come strumentoperché il caldo mette a rischio la vita delle persone", ha ribadito Landini.: bisogna allargare a tutti i lavoratori e le lavoratrici la cassa per ondate di calore", gli ha fatto eco la segretaria confederale, avvertendo "mi auguro che all’incontro la ministraper consentire ai lavoratori di fermarsi e non lavorare".Il leader della Cgil ha ribadito anche il, affermando "pensiamo che oggi portare il salario minimo a 9-10 euro all’ora sia un tema urgente che va affrontato e dall’altra parte credo che bisogna superare la precarietà perché abbiamo una maggioranza di giovani che continua ad andare via dal nostro Paese proprio perché qui non trova condizioni sufficienti e c’è uno scollamento troppo elevato".La Cgil - ha anticipato Landini - hacon uno sciopero generale e si muoverà anche. "Io chiedo al governo che cominci a discutere col sindacato, cosa che non sta facendo. Ci sono una serie di tavoli finti. Quello che noi stiamo rivendicando e scenderemo in piazza anche per questo", ha concluso.