Eprcomunicazione rafforza impegno per sostenibilità in secondo Report d'impatto

Eprcomunicazione

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha. L'agenzia, società Benefit e certificata B-Corp, ha rafforzato l'impegno per la sostenibilitàattraverso un progetto internazionale garantito da AzzeroCO2, società di consulenza per la sostenibilità e l'energia, che ha consentito la compensazione di più di 24 tonnellate di CO2 partecipando alla riforestazione di 14.969 ettari nel nord-est dell'India.Nel corso del 2022 Eprcomunicazione ha inoltre avviato azioni per unaabbassando direttamente le proprie emissioni e adottando un modello di organizzazione del lavoro basato su un ampio ricorso allo smart working che ha consentito ai propri collaboratori di non percorrere 44 mila km ed evitare così l'emissione in atmosfera di 4,44 tonnellate di CO2 equivalente, si legge in una nota."La nostra identità, che coincide con la nostra vocazione originaria - hanno dichiarato l'amministratore delegato Camillo Ricci e il direttore scientifico Roberto Della Seta - è da sempre di. Per noi, dunque, è stato un passaggio naturale raccogliere annualmente nei Report d'impatto dati e informazioni che testimoniano il nostro impegno per la sostenibilità, lo stesso impegno che ci ha portato a diventare prima società Benefit e poi B-Corp".