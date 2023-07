Exprivia

(Teleborsa) - Abaco3 comunica che, in relazione all' OPA ) volontaria totalitaria promossa dall'Offerente ed avente ad oggetto le azioni ordinarie di, il periodo di adesione all'Offerta, avrà inizio in data odierna, 24 luglio, alle ore 8:30 (ora italiana) e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 4 settembre 2023, estremi inclusi, salvo proroghe e/o riapertura dei termini.