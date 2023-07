Fao, Mascarino (Federalimentare): “Valore dieta Mediterranea al summit ONU. Industria sempre più green”

(Teleborsa) - “La partecipazione di Federalimentare al “” promosso dallaè stata l’occasione per porre al centro del dibattito odierno l’aspetto valoriale che la dieta mediterranea rappresenta a livello mondiale, sia in termini di sostenibilità che di salute, protezione dell’ambiente e benessere sociale, ma è stata anche l’occasione per illustrare come l’industria alimentare italiana stia procedendo celermente verso una costante riduzione delle emissioni di CO2 e come stia rendendo il settore sempre più sostenibile e resiliente”. Lo ha dichiarato in una nota il presidente dial termine della sua partecipazione alla sessione ‘“Proprio su questo doppio binario - ha proseguito - si stanno concentrando i maggiori sforzi dell’e, se da un lato l’industria sta applicando i principi dell’economia circolare (riciclato il 73% degli imballi, superando il target UE 2030 del 70%; prodotto il 25% delle emissioni CO2 nazionali, contro il 30% della media UE e il 34% della media mondiale) e dell’utilizzo efficace delle(-50% consumo di acqua in 30 anni; -30% di energia consumata in 20 anni;), dall’altro – ha continuato Mascarino - così come ha avuto modo di sottolineare il ministro Lollobrigida durante il suo intervento, sta promuovendo i principi della, che ricordo essere patrimonio dell’Unesco, mettendo al centro il benessere e la salute delle persone con prodotti di assoluta qualità, dagli elevati standard di sicurezza alimentare e con un'ampia offerta di alimenti sempre più in linea con le nuove esigenze dei”.“Attraverso queste nostre– ha aggiunto il presidente di Federalimentare– l’industria alimentare oltre a svolgere un ruolo per l’economia del Paese, svolge anche unper larisultando proprio grazie a questa sua vocazione, un settore di assoluta affidabilità nel quale hanno fiducia 9 italiani su 10. Un impegno che Federalimentare vuole implementare anche verso i giovani cogliendo e apprezzando l’invito del ministro Schillaci a promuovere una costante educazione alimentare nelle scuole proprio per insegnare i corretti stili di vita e per combattere l’obesità giovanile”.“Ovviamente il nostro compito è quello di continuare sullae di continuare a fare meglio per l’interesse dell’Italia e dei cittadini. Fin d’ora - ha concluso Mascarino - siamo pronti a dare alle Istituzioni il nostrodi esperienze e conoscenze affinché gli obiettivi comuni, a livello di, siano raggiunti”.