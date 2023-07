Gentili Mosconi, Equita stima solida crescita fatturato e oultook incoraggiante sui margini

Gentili Mosconi

(Teleborsa) - "Stimiamo una solida crescita del fatturato nel primo semestre, ordini a 6 settimane coerenti con la traiettoria full time e outlook incoraggiante sui margini". E' il commento deglisu, azienda quotata sul mercato Euronext Growtsemestre Milan di Borsa Italiana, leader nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti e accessori tessili per i principali player internazionali del settore Luxury.Pensiamo - aggiungono gli esperti - che la prima parte dell'anno abbia visto una crescita del fatturato mid s.d., beneficiando delle dinamiche delineate in fase di IPO, ovvero: la, in particolare da parte dei marchi americani che erano rimasti più indietro su questo fronte; latra i clienti già serviti nel tessuto, portandoli anche sul segmento Home e Accessori, che sono anche quelli a maggior marginalità. La società sta anche lavorando a nuove collaborazioni in questa direzione con due tra i principali marchi del settore.Questo mix, insieme ad una traiettoria più favorevole sugli input costs, dovrebbe supportare anche i margini, come già visto nel2022 (gross margin adjusted +80 bps YoY nonostante l'inflazione sugli input costs).Sull'"ci aspettiamo un fatturato in crescita dell'8%, che implicherebbe un'accelerazione nel secondo semestre a circa +10%. E' vero che il secondo semestre avrà un confronto un po' più sfidante (1semestre22 +30% YoY vs. 2semestre22 +36% YoY) ma gli ordini, che coprono un periodo di circa 6 settimane, ad oggi sono coerenti con questa traiettoria, grazie anche alle nuove collaborazioni in fase di avvio., in particolare dal gross margin, su cui le nostre stime erano state particolarmente prudenti (44.5% vs. FY22 a 46.7%). Titolo a 5.1x EV/EBITDA e 10.2x P/E (8x ex-cash), vs. Pattern a 9xEV/EBITDA e 26x P/E, nonostante anche una marginalità più alta per GM (16-17% EBITDA margin vs. 10-12% per Pattern).