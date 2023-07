Gruppo Credem: compie 70 anni il magazzino di stagionatura delle forme di Parmigiano Reggiano

(Teleborsa) - Circaconservate all'interno di magazzini innovativi ed assistiti da sofisticati sistemi di stagionatura per un valore pari acomplessivamentenel 2022 erogati dal Gruppo Credem (rispettivamente 110 milioni di euro di finanziamenti ai produttori di formaggio che depositano le forme nei magazzini della società e 170 milioni di euro di finanziamenti ai produttori che depositano le forme di formaggio presso terzi, per le quali la società svolge una perizia di stima, determinando il valore cauzionale del formaggio), 33 dipendenti, una consolidata attività sul territorio anche attraverso un lavoro di valutazione peritale del formaggio a supporto di circa 170 aziende della filiera lattiero-casearia. Queste sono le principali caratteristiche deisocietà controllata dal Gruppo Credem, attivi dal 1953 sul territorio emiliano, di cui quest'anno ricorre il 70esimo anniversario.Nel dettaglio, negli anni '70 viene attivato lo stabilimento di Montecavolo (RE) e, negli anni '90, il Gruppo Credem decide di continuare ad investire su questo business, acquisendo il magazzino di Castelfranco (MO). Nel corso di questila società è diventata leader nazionale nel settore della stagionatura del Parmigiano Reggiano ed oggi rappresenta il più importante magazzino generale di emanazione bancaria nel settore dei formaggi a pasta dura per posti forma. Tale ruolo ricoperto da MGT, consente al Gruppo di operare nella filiera del Parmigiano Reggiano con oltre 600 clienti, tra caseifici e produttori di latte, e con un monte fidi complessivo di oltre 400 milioni di euro, comprendendo i vari tipi di finanziamento, da quello bancario, al factoring ed al leasing."Siamo orgogliosi di contribuire da 70 anni allo sviluppo economico del territorio, valorizzando le eccellenze reggiane ed emiliane e sostenendo le aziende clienti del Gruppo Credem, in totale sinergia con le reti commerciali del Gruppo. L'obiettivo è continuare a garantire anche nei prossimi anni qualità, crescita e tradizione, promuovendo al contempo l'innovazione e la sostenibilità", ha dichiarato"Con l'aumento dei tassi di interesse abbiamo registrato un forte aumento nella richiesta di fedi di deposito, passando dai 108 milioni di euro del 2021 ai 153 milioni di euro del 2022. Nel 2023, nei primi 6 mesi, siamo già arrivati ai 90 milioni di euro. Questo a dimostrazione che l'anticipo merci, per gli operatori del settore, rappresenta ancora una valida forma di finanziamento. Unisce, infatti, tre caratteristiche molto importanti: prezzo, durata ed elasticità della linea di credito. Altro elemento che ci tengo a sottolineare è la grande attenzione che stiamo dando ai dipendenti, attraverso un'importante formazione erogata sia sul campo sia in aula con una decina di incontri fatti negli ultimi 12 mesi", ha dichiaratoI magazzini garantiscono unaideale che permette al formaggio di raggiungere la sua piena maturazione per essere immesso con massima qualità sul mercato. Un'adeguata stagionatura delle forme di formaggio, con il rispetto dei parametri di umidità, temperatura e pulizia, è favorita da strutture idonee con tecnologie avanzate, moderni impianti di climatizzazione e personale altamente qualificato.Nello specifico, MGT oltre al servizio industriale di gestione del formaggio offre ilPertanto, le aziende agro-industriali ed i produttori di formaggio possono depositare le proprie forme presso la società, che le prende in custodia per la fase di stagionatura. Questa fase può durare anche oltre tre anni ed il capitale del produttore è immobilizzato poiché il formaggio non può essere ancora venduto. I lunghi tempi di stagionatura del prodotto comportano per i produttori un notevole impegno finanziario, che necessita di essere sostenuto dal sistema bancario. A tal proposito, proprio con l'obiettivo di sostenere il tessuto imprenditoriale, la società lavora in modo sinergico con la rete commerciale del Gruppo Credem sia per il valore della garanzia a supporto delle linee di credito sia per il servizio reso al cliente. Infatti, va sottolineato che la maggior parte delle 500mila forme sono a garanzia dei finanziamenti messi a disposizione da Credem.La società ha l'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica e, autoproducendo energia elettrica. In particolare, ha in programma investimenti per l'installazione di un impianto fotovoltaico di 850 kw nello stabilimento di Montecavolo (RE) che garantiranno l'autosufficienza per l'80% dell'energia consumata, come già accade per lo stabilimento di Castelfranco (MO).La società sta investendo in, lavorando su due progetti:Nello specifico, è stata introdotta una piattaforma con tecnologia blockchain per la gestione del pegno, già positivamente sperimentata insieme al Gruppo Credem con oltre 100 milioni di euro di finanziamenti erogati nel 2022. Per quanto riguarda l'attività di dematerializzazione di tutta la documentazione cartacea, svolta in collaborazione con Credemtel (società del Gruppo Credem), l'obiettivo è rendere fruibili qualsiasi documento cartaceo in formato digitale anche in un'ottica sostenibile.È in corso la progettazione dell'ampliamento dellocon un nuovo, per un totale di circa 4.200 metri quadrati coperti, del costo stimato di 8,5 milioni di euro sostenuti con i flussi di cassa aziendali e che sarà completato presumibilmente nella prima parte del 2025. In questo progetto sono anche compresi elementi di automazione industriale per migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza e per ridurre i carichi di lavoro dei dipendenti.Per festeggiare i 70 anni dalla sua fondazione e per celebrare i 110 anni di specifica attività di anticipo merci per il Parmigiano Reggiano da parte di Credem, venerdì 21 luglio 2023 MGT ha organizzato un evento in presenza presso la sede dei Magazzini Generali delle Tagliate a Montecavolo (RE). All'iniziativa hanno partecipato 250 persone, tra clienti, partner e dipendenti del Gruppo, ed è stata l'occasione per presentare anche la storia e l'importanza strategica della società per il Gruppo Credem, i risultati ottenuti negli anni e le prospettive sul futuro.