Indagine ITQF, conto corrente Banca Generali tra le dieci offerte più vantaggiose

Banca Generali

(Teleborsa) -in luce per ile per un’offerta ai clienti tra le più vantaggiose sul mercato. Secondo l'indagine "", condotta dall'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) che ha esaminato oltre 50 banche e istituti di credito, sia dotate di filiali tradizionali che operanti esclusivamente online, la banca guidata dall’adsi è classificata in prima posizione nelle categorie famiglie, giovani e professionisti per offrire ai propri clienti uno dei conti correnti più convenienti in base a specifiche esigenze. I profili considerati sono quattro: giovani, famiglie, clienti digitali e professionisti.Come per molti altri beni e servizi, anche idella maggior parte deisono stati influenzati dall'. I prezzi di beni e servizi, in generale, stanno mettendo a dura prova il bilancio delle famiglie mese dopo mese. Scegliere saggiamente l'istituto finanziario a cui affidare la propria liquidità diventa quindi un passo cruciale nella gestione delle spese. Tuttavia, le statistiche mostrano che gli italiani sono meno propensi a cambiare banca rispetto ad altri fornitori e servizi, come operatori telefonici o fornitori di servizi pubblici.Per quanto riguarda i conti correnti dedicati allee alla, il migliore è risultato essere il "BG Deluxe" di Banca Generali. Per la categoria dei professionisti, invece, il conto "BG Business" di Banca Generali si è distinto come il più vantaggioso. "I Top Conti Correnti 2023/2024" è un ranking dell'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza basato su un'analisi indipendente che certifica la qualità dei servizi e il livello di soddisfazione dei consumatori, attraverso sondaggi oggettivi condotti su un ampio campione di clienti.