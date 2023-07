La SIA avvia bookbuilding per quotazione su Euronext Growth Milan

illimity Bank

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, hafunzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su, il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.L'IPO avverrà attraverso una pagamento, rivolto ae ad investitori professionali. L'ammissione alle negoziazioni è prevista per il 7 agosto, con il debutto nei giorni successivi, mentre il bookbuilding è stato già avviato.La SIA è statasu iniziativa dei tre attuali soci Maurizio Ciardi, Mario Rampini e Riccardo Sacconi e opera attraverso due linee di servizio: linea di servizio "Engineering" relativa all’attività di progettazione strutturale meccanica, elettrica ed architettonica in ambito industriale e infrastrutturale; linea di servizio "Advisory" relativa all'attività di consulenza specializzata a supporto del project management, della direzione lavori e sicurezza, della formazione del personale e della rinegoziazione di contratti di locazione. Idi La SIA al 31 dicembre 2022, pari a, sono tutti conseguiti sul territorio italiano.Prima dell'ammissione ilè controllato da: CSE Holding S.r.l. (società riconducibile a Maurizio Ciardi) per il 40%; ASPASIA (società riconducibile a Mario Rampini) per il 30%; GLSR (società riconducibile a Riccardo Sacconi) per il 30%.I componenti del, che resteranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, sono: Maurizio Ciardi (presidente e AD); Riccardo Sacconi (Consigliere con deleghe); Mario Rampini (Consigliere con deleghe). Prima della data di deposito della domanda di ammissione, l'assemblea procederà all'integrazione del CdA con la nomina di almeno un amministratoreNell'operazione, La SIA è(Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Rewind (Advisor Finanziario), Gianni & Origoni (Deal Counsel), BDO Italia (Due Diligence Finanziaria e Società di Revisione), Alessandra Paolantoni (Advisor Fiscale), Twister Communications Group (Advisor Investor & Media Relations).