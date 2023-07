Marzocchi Pompe, acquista secondo immobile per ampliare produzione

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -, azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevateprestazioni, ha finalizzato l’, di circa 3.100 mq, dei quali 600 coperti, adiacente allo stabilimento di Zola Predosa, per un importo complessivo di Euro 720.000, cheche si trovano attualmente nella sede di Casalecchio al fine di aumentare la capacità produttiva e migliorare l’efficienza operativa.L’operazione di acquisto fa seguito all’acquisizione, avvenuta lo scorso ottobre, di un ulteriore immobile di circa 4.800 mq, adiacente sempre alla sede di Zola Predosa, per un importo di 1,15 milioni di euro., dedicato a potenziare ulteriormente, a livello tecnico e tecnologico, le pompe e motori ad ingranaggi per soddisfare le esigenze sempre crescenti del mercato.ha commentato: "L'acquisizione di questo immobile, che si trova in una posizione per noi strategica, è un’, mirato a renderci sempre più competitivi, ed a consolidare quindi la nostra posizione sul mercato. L’obiettivo di questa operazione è in particolare di, fondamentali per il livello tecnico e tecnologico del nostro prodotto e per il nostro servizio ai clienti".