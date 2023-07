Osai, Marco Carniato nominato direttore commerciale

OSAI Automation System

(Teleborsa) - Marco Carniato, dal prossimo 1° agosto farà il suo ingresso nel Gruppo OSAI con il ruolo di Direttore Commerciale. Lo fa sapere con una nota, Società Benefit, attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazionee il testing su semiconduttori.Nel ruolo di Direttore Commerciale, Carniato avrà il compito di consolidare ulteriormente il percorso di crescita di Osai, curando la gestione del dipartimento vendite e della rete distributiva, in collaborazione con partners internazionali, al fine di supportare le decisioni strategiche del nuovo Consiglio di Amministrazione e di aumentare le quote di mercato, nonché la clientela servita dalle diverse divisioni.