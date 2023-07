SACE rinnova impegno a sostegno imprese italiane attive su AV in Turchia

(Teleborsa) -attivi nello sviluppo delle infrastrutture, alle prese con unalunga 286 km - la Mersin Adana Osmaniye Gaziantep High Standard Railway Line - che collegherà alcune principali città del Sud, da Mersin a Gaziantep.SACE è intervenuta inrispetto ad unldi euro erogato da un pool di finanziatori, fra cui(che ha agito anche come Development Finance Structuring Agent lato financing),, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze turco.Il progetto ferroviario fa parte del più vastoavviato dal Governo turco con l’obiettivo di ridurre il traffico cittadino e contenere l’impatto ambientale, per una capacità di trasporto di 202 milioni di passeggeri e 1,7 miliardi di merci nei prossimi 30 anni.dalla turca, azienda del Gruppo Ronesans,del Ministero dei Trasporti turco e vedrà il, tra cui anche aziende italiane fornitrici di pompe idrauliche, compressori, macchinari per l’esecuzione di lavori civili e componenti della ferrovia. E questo è il motivo per il qualedi euro.Nell’ambito delle attività di Business Promotion, SACE ha organizzato unin partnership con ANIE ASSIFER, che ha richiamato l'interesse di, soprattutto PMI, che hanno avuto modo di approfondire le nuove opportunità di business legate al progetto. SACE vanta una solida collaborazione ed dialogo continuo con il Gruppo Ronesans, con il quale, nel 2021, sono stati organizzati 4 incontri ai quali hanno partecipato circa 200 aziende."Si tratta di un grande progetto multi-ECA in cui il lavoro di squadra del Gruppo SACE ha fatto la differenza, dal team dell’Ufficio di Istanbul, alle strutture di Business Corporate e Business Promotion", ha dichiarato, Regional Director Europe and Middle East dell’International Network di SACE."La missione di Ronesans Holding si concentra sull'implementazione di una strategia basata su acquisizioni continue, con un focus sul miglioramento della nostra azienda per essere più competitivi sul mercato e rafforzare le nostre capacità tecniche oltre che ampliare la nostra presenza su nuovi mercati in stretta collaborazione con i nostri stimati partner internazionali", ha dichiarato, Presidente di Ronesans Holding, che aggiunge "siamo entusiasti di lavorare con UKEF, SACE, OeKB, JP Morgan, ING e BNP Paribas e questo consentirà un cambiamento fondamentale nella costruzione di collegamenti ferroviari e nel progetto ferroviario ad alta velocità in Turchia".