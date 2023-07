Sicurezza stradale: protocollo d'intesa tra Polizia di Stato, Luiss Guido Carli, Assosharing e ACI

(Teleborsa) - Sviluppare iniziative di sensibilizzazione dedicate alla diffusione della cultura della guida sicura. Con questo obiettivo la Polizia di Stato, l'Università Luiss Guido Carli, Assosharing e ACI – Automobile Club d'Italia hanno firmato, oggi, presso il Campus Luiss di Viale Pola, un Protocollo d'Intesa. A prendere parte alla cerimonia sono stati il capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza, il direttore generale dell'Università Luiss Guido Carli, il presidente di ACIe il presidente di AssosharingIlprevede l'organizzazione di interventi di sensibilizzazione dedicati a tutta la comunità Luiss: studenti, docenti, staff e collaboratori. Saranno poi realizzati percorsi formativi ed informativi sui temi della sicurezza stradale destinati agli studenti.Le prime attività previste dal protocollo vedranno, durante la, che si terrà dal 4 all'8 settembre 2023, le studentesse e gli studenti dell'Ateneo e delle scuole superiori che frequentano l'ultima settimana della Luiss Summer School, cimentarsi in azioni pratiche e lezioni interattive sui temi della sicurezza stradale.A partire dal prossimo anno accademico larealizzerà interventi formativi, tenuti da personale qualificato, dedicati alla prevenzione dell'incidentalità stradale, anche attraverso l'utilizzo del Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l'aula multimediale itinerante a bordo della quale sarà possibile utilizzare simulatori, visori ed equipaggiamenti speciali che riprodurranno l'effetto della guida in stato di ebbrezza per sensibilizzare i conducenti sui rischi derivanti dall'adozione di comportamenti scorretti alla guida.Leinvece, si focalizzeranno sulla costruzione, promozione e diffusione della cultura della mobilità responsabile e sostenibile, mentre lesaranno coinvolte in test-drive e dimostrazioni teoriche e pratiche per sviluppare un approccio di guida sicura, anche al volante di vetture condivise.