Sogefi, ricavi e redditività in crescita a doppia cifra nel primo semestre

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), ha chiuso laal 30 giugno 2023 conin crescita del 12,8% a 852,4 milioni di euro, grazie all'aumento dei volumi di produzione (+9,4%) e dei prezzi di vendita (+4,2%). L'è stato pari a 111,1 milioni di euro (+11,3% sullo stesso periodo 2022, grazie alla crescita dei volumi e alla buona tenuta del margine di contribuzione). L'è stato pari a 31,4 milioni di euro (+51%).Ilè stato positivo per 45 milioni di euro (41,2 milioni di euro nel primo semestre 2022). L'(ante IFRS 16) al 30 giugno 2023 è stato pari a 185,3 milioni di euro, rispetto a 216,4 milioni di euro al fine giugno 2022.Con riferimento alla guidance, la società sottolinea che lasull'andamento del mercato automotive nel 2023a causa delle incertezze legate all'evoluzione macroeconomica, in un contesto di inflazione tuttora elevata e tassi di interesse ancora in aumento.In assenza di fattori di deterioramento dello scenario macroeconomico rispetto all'attuale, Sogefi per ilprevede una, in linea con le previsioni sul mercato automotive, e una redditività operativa, escludendo gli oneri non ricorrenti, superiore rispetto a quella registrata nell'esercizio 2022.