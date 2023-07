(Teleborsa) - Peggiorano i prezzi alla produzione in Spagna. Secondo l', a giugno, la variazione tendenziale si attesta al -8,1%, dopo il -6,8% di maggio. Le stime degli analisti erano per una discesa del 10,2%.Su base mensile si registra una salita dello 0,7% dopo il -1,5% del mese precedente.L'indice depurato della componente energetica registra un aumento del 2,2% tendenziale dopo il +2,9% rilevato in precedenza.