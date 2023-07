Summit Fao, obiettivo "Fame Zero" entro il 2030. Meloni: Russia riconsideri decisione sul grano

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, si è detta orgogliosa del fatto che il vertice delle Nazioni unite sui sistemi alimentari abbia avuto luogo a Roma che la Fao, il Pam e l'Ifad. "Ringrazio il segretario generale dell'Onu per aver deciso di celebrare questo appuntamento nella Città eterna e il direttore generale della Fao per averci ospitati: per tre giorniè capitale della sicurezza alimentare mondiale", ha dichiarato nel suo intervento al vertice in corso nella sede della, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, da oggi fino al 26 luglio.L’Italia ha il ruolo non solo di nazione ospite, ma anchedell’evento. Tra i temi affrontati il rapporto tra, la denutrizione e le malattie legate alla cattiva nutrizione, che riguardano anche il nostro Paese. Obiettivo dei lavori è richiamare l’attenzione sulla sicurezza alimentare, “una crisi a livello planetario” e sulla necessità del coinvolgimento non solo dei Governi ma anche dei Parlamenti nella cooperazione internazionale.Nel suo intervento Meloni ha poi fatto un appello allaaffinché riveda la sua decisione in merito all'. "Il fatto che la Russia si sia ritirata dall'accordo sul grano non fa che aumentare la crisi sulla sicurezza del grano. La Russia riconsideri la sua decisione", ha dichiarato."Ieri l'Italia ha ospitato la conferenza su immigrazione e sviluppo. Il nostro obiettivo è quello di assicurare a tutti il diritto a non dover emigrare, la possibilità di vivere ine connella propria terra. Sono le parole die larappresenta unper questo cammino", ha sottolineato Meloni. "Dobbiamo creare un modello di cooperazione non predatorio con i paesi africani per garantire loro la possibilità di vivere delle loro risorse. L'Italia è uno dei paesi più vicini all'Africa, che non è un continente povero ma è pieno di risorse", ha aggiunto.Per raggiungere l’obiettivo “”, da qui al 2030, secondo l’Agenzia dell’Onu Ifad, sono necessaril’anno di investimenti nei sistemi alimentari. Al momento ci sono ancorarischiano di morire per mancanza di cibo, mentre quelle che sono in crisi alimentare sono tra i 691 e i 783 milioni, 122 milioni in più rispetto al 2019. Lasi terrà mercoledì 26 luglio, alla presenza del ministro degli Affari Esteri della cooperazione Internazionale Antonio Tajani e della vice segretaria generale Onu, Amina Mohammed.