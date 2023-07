Take Off, nel primo semestre ricavi +20%

Take Off

(Teleborsa) -, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, chiude il primo semestre 2023 con Ricavi caratteristici pari a 15,5 milioni di euro, in crescita del 19,9% rispetto a 12,9 milioni di euro al 30 giugno 2022.La capogruppo Take Off, principale catena italiana di outlet con prodotti a marchio proprio e di terzi, registra ricavi pari a 12,6 milioni di euro, +23,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (10,2 milioni di euro), mentre Over, specializzata nella realizzazione di prodotti a brand Overkids per bambini sino ai 14 anni, registra ricavi pari a 2,9 milioni di euro, in crescita del 6,2% rispetto al 30 giugno 2022 (2,7 milioni di euro).Il prezzo medio di vendita del Gruppo è pari a 21,54 euro (16,20 euro nel primo semestre 2022). Nello specifico, per Take Off si attesta a 30,26 euro (24,03 euro nel primo semestre 2022), mentre per Over passa da 7,29 euro nel primo semestre 2022 a 9,54 euro nel primo semestre 2023.A causa di un rallentamento della domanda legata al clima e ad un riposizionamento dei punti vendita in aree più performanti, la marginalità a livello di Ebitda del I° semestre 2023, che si dovrebbe attestare tra il 15 e il 17% registra una diminuzione rispetto a quella del medesimo periodo del 2022 (pari a 25%). Tale diminuzione - spiega la società nella nota dei conti - secondo il management non è strutturale e la stessa a fine anno si dovrebbe attestare tra il 18 e il 20% grazie al ridursi della pressione inflazionistica e alla strategia di riposizionamento sopra citata.