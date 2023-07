Twitter, Musk cambia logo: una "X" al posto del "Larry T Bird"

(Teleborsa) - Dopo 17 anni Twitter dice addio all'iconico uccellino azzurro e, di conseguenza, alla terminologia fatta di "cinguettii" ad esso collegata. Al suo posto, primo passo di un progetto più ampio che ha in cantiere da anni. Il logo, ha detto Musk, "doveva essere cambiato molto tempo fa, scusate se ci è voluto così tanto tempo". L'obiettivo del patron di Tesla e SpaceX è quello di creareUn progetto annunciato da anni. Quando ha rilevato Twitter lo scorso ottobre Musk ha detto chiaramente che il social sarebbe stato utile ad "accelerare la creazione" del suo progetto di un'app del tutto simile alla cinese WeChat.+"È molto raro, nella vita e negli affari, avere una seconda chance per fare colpo. Twitter ha fatto colpo e ha cambiato la modalità in cui comunichiamo. Ora X si spingerà oltre" ha twittatospiegando che "X è il futuro dell'interattività illimitata, centrato sull'audio, il video, la messaggistica e i pagamenti. Mossa dall'intelligenza artificiale, X ci connetterà in modalità che stiamo solo iniziando a immaginare". Yaccarino si è occupata personalmente di presentare il cambio di logo agli inserzionisti pubblicitari, spiegando loro anche che X collaborerà in modo più stretto con xAI, la nuova start up di intelligenza artificiale lanciata dal miliardario. X e xAI, ma anche SpaceX, mostrano l'attrazione di Musk per la lettera X: una delle sue prime società si chiamava X.com (ed è poi divenuta PayPal), il primo modello di Tesla era il "Model X" e uno dei figli del miliardario è chiamato X dal padre.L'– così come lo aveva chiamato ilin onore dell'ex giocatore di basket dei Boston Celtics Larry Bird – potrebbe anche tradursi inscaricando l'asset più riconoscibile di Twitter, infatti, il miliardario potrebbe scontrarsi con la preoccupazione e lo scetticismo delle banche e degli investitori che gli hanno staccato assegni da miliardi di dollari per l'acquisizione.