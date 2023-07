UBS accetta di pagare 388 milioni di dollari per questione Credit Suisse-Archegos

UBS Group

(Teleborsa) -e la sua controllata Credit Suisse hanno annunciato unacon il Board of Governors della Federal Reserve statunitense e la Prudential Regulation Authority (PRA) del Regno Unito, nonché la conclusione del procedimento della Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), relativo alNell'ambito delle risoluzioni, Credit Suisse ha accettato di pagaredi dollari alla Federal Reserve e 87 milioni di sterline (di dollari) alla PRA.Credit Suisse registrerà unnel suo conto finanziario del secondo trimestre 2023 per riflettere queste risoluzioni. UBS Group rifletterà l'accantonamento nella contabilizzazione dell'acquisizione di Credit Suisse, completata il 12 giugno 2023.UBS ha dichiarato che rafforzerà la disciplina operativa e di gestione del rischio in tutta l'organizzazione combinata. Inoltre, intendee le questioni normative di Credit Suisse "dei suoi stakeholder, inclusi investitori, clienti e dipendenti".